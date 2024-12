Renato Aragão rebate Carlos Alberto de Nóbrega sobre separação e nega briga

Na época, Nóbrega declarou o seguinte: "Com o passar dos anos, ele [Renato] foi crescendo muito financeiramente e artisticamente e, de repente, comecei a me sentir um peixe fora do aquário. Ele [Renato] começou a reclamar de eu entrar no camarim a ponto de botar uma placa na porta: 'colegas, por favor, não entrem' [...] Não houve uma discussão, apenas falei para o Renato 'prefiro ser teu amigo a trabalhar com você, não quero perder a sua amizade'".

Carlos Alberto atribui sua saída da Globo ao intérprete de Didi Mocó. Nóbrega trabalhava como redator de "Os Trapalhões", protagonizado por Aragão. Mas ele conta que, após esse episódio em que se sentiu ofendido, decidiu deixar o posto. Tentou migrar para o programa do Jô Soares, na própria emissora, mas não conseguiu. Em seguida, deixou a Globo e foi para a concorrência.