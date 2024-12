Morre mãe do rapper Eminem aos 69 anos após lutar contra câncer de pulmão

O rapper Eminem, 52, nunca escondeu o relacionamento conturbado que vivia com a mãe. Debbie foi tema de algumas de suas músicas e acusada de negligência e abuso contra o filho. Entre as faixas mais famosas estão "Cleanin' Out My Closet" e "Headlights".

Debbie processou Eminem em 1999 por difamação. Em 2007, escreveu um livro de memórias dedicado ao filho, "Meu Filho Marshall, Meu Filho Eminem".

Em 2013, mãe e filho se reconciliaram. Eminem se desculpou pelas declarações no início de sua carreira e dedicou-lhe a música "Headlights".

O vínculo entre eles melhorou nos últimos anos. Debbie parabenizou Eminem por sua inclusão no Hall da Fama do Rock & Roll em 2022.