KT Gomez rebate acusações de Ana Paula Minerato sobre 'relação abusiva'

A nota fala que as acusações teriam que ser comprovadas. "Alegações graves devem ser sustentadas por provas concretas e não podem se basear em suposições que prejudiquem a honra e a reputação de terceiros", completa o texto. Por fim, o comunicado de KT aborda as falas de Minerato e declara que ele repudia qualquer forma de racismo ou discriminação.

Procurada por Splash, Ana Paula Minerato não retornou o contato sobre o novo posicionamento de KT Gomez. Em caso de um retorno, o texto será atualizado.

O caso

As acusações de Ana Paula vieram após o vazamento de um áudio em que ela soltou falas racistas sobre a cantora Ananda, do Melanina Carioca. Na gravação, a ex-panicat questionou KT por seu envolvimento com a artista e usou termos como "neguinha" e "cabelo duro" para referir-se à cantora.

Na live em que pediu desculpas sobre o caso, Ana Paula acusou KT de "colocá-la contra" Ananda. "Ele usou essa traição que ele fez com essa Ananda, comigo, para poder botar ela contra mim. Ele botou ela contra mim muitas vezes. Muitas, muitas, muitas vezes. Mostrou vídeos. Falava dela, e falava coisas terríveis", afirmou.