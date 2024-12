Anitta sobre namoro: 'Não é desafio estar com mulher de sucesso, poderosa'

Ela admitiu que ter alcançado o topo do sucesso "prejudicou muito" sua vida amorosa porque não conseguia conciliar a vida pessoal com a profissional. "Eu estava muito focada em construir a minha carreira e uma vida financeira segura, em que eu pudesse ter conforto e me realizar profissionalmente. Eu me realizei muito e ainda assim não conseguia parar de trabalhar. Entendi que sentia falta de algo. Hoje que eu já conquistei tudo na minha vida profissional e já me sinto realizada e completa nesse aspecto, consigo dedicar mais tempo, atenção e a energia em construir uma vida em família, não só em termos de relacionamento amoroso, mas com a minha própria família".

Funkeira ressaltou que, hoje, para se relacionar com ela é preciso ser parceiro também em sua jornada espiritual. "Não me imagino estando com alguém que não se alinhe comigo e com essas práticas da meditação, ioga e o autoconhecimento. Não é que a pessoa vai ser perfeita, ninguém é, mas é importante que ela esteja buscando se melhorar a cada dia".

Anitta e Vinicius Souza assumiram o namoro em setembro, quando surgiram juntos na Semana de Moda de Paris. Desde então, o casal tem trocado declarações nas redes sociais e compartilhado momentos a dois.