Em coletiva polêmica, Min Heejin acaba com a HYBE e a indústria da música

Heejin estava visivelmente abalada, cansada e usando um boné para não mostrar o rosto. Antes de cada declaração colocaremos o horário, assim como na matéria original.

3:11 p.m: "Estou envolvida em uma série de rumores recentemente, e ao mesmo tempo as NewJeans estão com música nova para lançar", suspira Min Heejin. "Eu queria contar a minha versão dos fatos depois do comeback do grupo, mas fui surpreendida pela auditoria da HYBE segunda-feira. A HYBE está com uma estratégia de relações públicas contra mim ainda mais forte do que a que ela possui com seus artistas. Me tornei uma bruxa. A minha pioridade é limpar o meu nome e contar a verdade sobre o que aconteceu. Eu e HYBE temos um entendimento muito diferente dos fatos".

Me tornei uma bruxa.

3:13 p.m: "Ver essa quantidade de fotógrafos nesse momento me dá a impressão de que não sou um ser humano. Sigo pensando: eles querem que eu morra? As pessoas ficariam felizes se eu morresse? Não checo os comentários pois isso me mataria. Não imagino que alguém seria bombardeado com tantos comentários negativos em tão pouco tempo. Eu acredito que sou inocente. Não sei o que vocês pensam, mas quero focar nas NewJeans."

3:16 p.m: "Eles pegaram o notebook do CEO e as conversas que tivemos. Para mim, isso é a maior fraude de todas. Sei que sou uma pecadora nos olhos do público, mas o CEO da HYBE, Park Jiwon, que era muito próximo de mim até pouco tempo, e todo mundo que me ataca agora me faz pensar: o que começou isso tudo?"