Mania de Você hoje (2): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Luma (Agatha Moreira) decidirá ajudar Rudá (Nicolas Prattes). Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (2) em "Mania de Você" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Luma decide ir ao Rio de Janeiro para ajudar Rudá. Rudá insiste em acompanhá-la, deixando Viola preocupada. Mércia descobre o plano de Luma e decide agir. Luma tenta motivar a equipe do restaurante e promete resolver a questão que aflige a comunidade. Wagner tenta convencer Dhu a namorar com ele. Daniel enfrenta Mavi sobre a construção de uma estrada que ameaça a comunidade.