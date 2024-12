Maíra Cardi anuncia gravidez do primeiro filho com Thiago Nigro

Mas o mais importante é: Nosso filho é fruto de um milagre. E esse milagre aconteceu para glorificar e honrar a Deus! Amo você, meu amor! Maíra Cardi

Thiago Nigro também celebrou a notícia: "Deus abençoe nosso filho — que foi fruto de um milagre. Te amo, meu amor."

Maíra Cardi e Thiago assumiram o relacionamento em março de 2023, e se casaram em agosto do mesmo ano. A ex-BBB estava solteira desde outubro de 2022, quando anunciou o fim do seu casamento com Arthur Aguiar, com quem teve Sophia, 6. Ela também é mãe de Lucas, 23.