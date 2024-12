Keira Knightley estrela série natalina de suspense: 'É ridículo, mas legal'

Em uma cena, por exemplo, Sam atira em uma oponente com uma escopeta cobrindo Webb de vísceras e sangue. "A porr* de uma escopeta?", questiona a espiã. Os diálogos também são marcados pelo típico humor britânico, mais seco e irônico.

Estamos lidando com coisas ridículas, mas é isso que é tão legal. Keira Knightley

As sequências intensas de ação exigiram que Knightley treinasse jiu-jitsu, boxe, luta com faca e com armas. "Eu aprendi boxe e a usar a arma. Mas a arma não é um grande mistério, é?", brinca Whishaw. "Eu só aprendi a usar uma arma. Talvez eu aprenda a usar mais armas na segunda temporada", completa Knightley.

É a primeira vez que o público brasileiro verá a atriz em uma série de TV. Ela atuou pela última vez em uma produção do tipo há mais de 20 anos, em uma versão em minissérie de "Doutor Jivago".

Ela topou atuar na série de Joe Barton após assistir a "Giri/Haji", também criada por ele. "A série termina com uma dança interpretativa. Eu fique tipo: 'Qualquer um que termine uma série com uma dança interpretativa... Sim, quero trabalhar com ele!". Eu li o piloto e achei delicioso. [...] Foi um processo muito animador."