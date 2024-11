Famosos vão a Buenos Aires para final da Libertadores; veja fotos

Brasileiros viajaram para Buenos Aires, capital da Argentina, para acompanhar a final da Libertadores. O jogo será disputado neste sábado (30) entre Atlético Mineiro e Botafogo.

O que aconteceu

Famosos torcedores dos clubes brasileiros fizeram as malas para acompanhar seus times do coração. Felipe Neto viajou para a capital argentina ao lado da namorada, Juliana Carvalho. Torcedor do time carioca, ele visitou locais turísticos da cidade.

O ator Daniel de Oliveira também está na Argentina. Ele é torcedor do Atlético, e antes da partida começar, fez passeios turísticos. Ele foi a locais como o Museu de Arte Latino-americana e passeou em parques de Buenos Aires.