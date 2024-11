Mais brasileiro que nunca, BMTH oferece um aperitivo para seu maior show

Os caras são britânicos, mas, a cada turnê que passa, o Bring Me the Horizon (também conhecido pelas iniciais BMTH) fica mais brasileiro. Quinta-feira (28), na Audio, em São Paulo, eles deram um aperitivo do maior show de suas carreiras, justamente nas terras em que o vocalista Oli Sykes fincou pés.

Neste sábado (30), eles tocam no Allianz Parque, em um festival que celebra o metal pesado — em sua linha mais 'modernosa'. The Plot in You, Motionless in White e os indicados ao Grammy Spiritbox abrem para o BMTH no estádio do Palmeiras.

Na Audio, a banda de metalcore com pitadas emo, pop e eletrônica esgotou ingressos, mesmo com um estádio pela frente dois dias depois. O show teve clima de inferninho, tamanha a lotação, com palco simples, iluminação frenética e Oli falando muito em português.