A Fazenda: Sacha e Sidney discutem sobre grupos: 'Soberano de nada'

No quarto após a 10º roça de A Fazenda (Record), Sidney e Sacha discutiram sobre a estratégia de criar grupos dentro de um reality.

O que aconteceu

Enquanto Sidney, Vanessa, Flora e Albert discutiam se ainda existe uma aliança de "grupo" entre eles, ator avalia que "grupos" são para peões que querem se esconder do jogo. "Papo de grupo, para mim, é para quem quer fazer cena 'eu sou o líder do grupo, eu coordeno o grupo, sou muito inteligente, eu falo e todo mundo me obedece' ou para quem quer se esconder no jogo", dispara o ex-Global.

"Você tá querendo dizer que estou querendo fazer cena ou me esconder?", questiona Vanessa.