Peões criticam folga e vitimismo de Luana: 'Come tudo o que tiver'

Vanessa e Juninho criticaram seus adversários de jogo nesta quinta-feira (28) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Em conversa na área externa, Vanessa torceu pela eliminação de Luana, que está na roça com Juninho e Fernando. "Ia bagunçar o jogo e ia ser interessante."

Juninho aproveitou para criticar o jogo do G4, grupo formado por Luana, Sacha, Yuri e Gui. "Eles não tão nem mais aí. Tão com aquela de coisa de 'a gente está há dois meses sendo vítima'. Luana tem um guarda-roupa na cozinha, um guarda-roupa dentro do closet. Dentro do quarto, ela deve ter umas 3 ou 4 gavetas espalhadas pelas camas. Anda pela casa, fala alto pra caralho, grita com todo mundo, come tudo que tiver... Uma pessoa pega um quarto do purê pra 12 pessoas. Eles não tão sendo vítimas de nada".