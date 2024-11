Após série de polêmicas, peão é apontado como próximo eliminado

Na roça, Fernando, Juninho e Luana disputam a preferência do público para continuar em A Fazenda (Record) —e um deles será eliminado nesta quinta-feira (28). Saiba quem é o provável eliminado, segundo a enquete UOL:

O que diz a enquete

Às 10h30, Luana era a favorita para seguir no jogo. A peoa, que faz parte do G4 (grupo também formado por Yuri, Sacha e Gui) somava 64,99% dos votos do público para ficar.

Já Fernando era o prováel eliminado, somando uma quantidade de votos quase 7 vezes menor. O chef de cozinha, que é rival declarado do G4, somava 10,86% dos votos.