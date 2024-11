Sabrina Sato aposta em look com fio dental e transparências para festa

Sabrina Sato, 43, apareceu com uma mega produção da Dolce e Gabanna para evento de luxo.

O que aconteceu

A apresentadora usou um vestido longo preto da Dolce e Gabanna para comparecer à uma festa promovida pela grife em São Paulo. Com rendas e transparências, a peça deixava uma calcinha fio-dental à mostra e era arrematada com fenda poderosa. Ela completou o look com um salto altíssimo e um colar de pérolas pretas.

A peça de luxo é avaliada no site da Dolce Gabanna no valor de U$ 5,229, cerca de R$ 31 mil na atual cotação. Sabrina também compartilhou alguns vídeos desfilando com a peça em estacionamento. A modelo aproveita o 'cat walk' para dar uma piscadinha para a câmera e esbanjar beleza.