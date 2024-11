A Fazenda 16: Juninho, Luana, Fernando e Yuri estão na décima roça

A décima roça de A Fazenda 16 (Record) começou a ser formada na noite de terça-feira (26). Juninho, Luana, Fernando e Yuri estão mais próximos de deixar Itapecerica da Serra. Na quarta-feira (27), três deles disputarão a Prova do Fazendeiro — Fernando foi vetado. Quem você quer que vença o chapéu? Vote na enquete UOL:

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 10ª roça e se tornar fazendeiro? Juninho Antonio Chahestian/RECORD Luana Antonio Chahestian/Record Yuri Antonio Chahestian/Record

Indicação do Fazendeiro

Guilherme iniciou a formação da roça indicando Juninho. As últimas semanas foram estressantes, passei do ponto, me excedi e também pedi desculpas."