Fora da Fazenda, Gizelly brinca com cancelamento e revela contratação

Cauê, ex-Fazenda que também participa da produção, brinca com as críticas. "Isso tá ruim", disse. "Eu achei que o povo gostava mais de você".

Ao fim do vídeo, ela anuncia o novo emprego como apresentadora da Record Entretenimento. "De segunda a sábado eu estarei no comando do Link Podcast", diz a advogada. "Prova de que, com coragem e determinação, dá pra virar o jogo e começar um novo capítulo Obrigada aos meus furacões que sempre acreditaram em mim. Isso é só o começo", escreveu na publicação.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Babi? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Fernando Presto Reprodução/PlayPlus Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Luana Targino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação

LIVES