Vanessa e peões discutem por 'preguiça' em tarefa: 'Sua mãe te fez incapaz'

Yuri se irritou ainda mais e criticou: "Ah, para. Não consegue nunca fazer nada sem fazer uma besteira. Presta mais atenção", disse.

Vanessa também se irritou com as falas. "Se for pra ficar bravo, nem precisa [ajudar]", disse.

O peão disse que "precisa sim", uma vez que "se não fosse eu aqui, a gente ia tomar punição".

Com ajuda de Gui, o Fazendeiro, Yuri começou a "desembolar" a mangueira usada.

Flor, que acompanhava a discussão na casa da árvore, também criticou Vanessa. "Eu ensinei [ela], mas não adianta. É muita má vontade", disse. "Você não prestou atenção, eu te ensinei direitinho amiga".

Flora também disse que Vanessa percebeu que a mangueira estava "se enrolando", mas continuou a tarefa. "Ela cagou tudo isso", disse. "Devagar demais (…) A menina não anda, não adianta, é no ritmo dela".