Flora chama Sidney de 'jardineiro gostoso' e peão alfineta: 'Mais briga?'

Flora brincou com Sidney na manhã desta quarta-feira (27) e levou uma invertida do peão na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Enquanto acompanhava Sidney no "câmera trato", tarefa que precisam realizar na área externa, Flora elogiou o peão. "Segue no 'mood' jardineiro gostoso. Sem camisa, uma confusão...", disse enquanto segurava a câmera, apontada para o peão.

Sidney então respondeu citando, indiretamente, a discussão que Flora teve com Vanessa há cerca de 24 horas. "Bom dia, teremos uma câmera trato com reconciliação ou com mais brigas?", questionou para a câmera. Vanessa também estava na área externa, junto aos dois peões.