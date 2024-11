4ª punição seguida! Baieiro comete mais um erro e casa fica sem gás

Na manhã desta quarta-feira (27), os peões foram punidos e ficarão 48 horas sem gás em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Sacha, que está na baia, usou a pia da sede para escovar os dentes. Para não usar a torneira, o peão usou a água de uma garrafa - o que ainda é proibido pelo manual do programa. O ator se desculpou pelo erro e disse que achava que só "não podia usar a água da torneira".

Pelo erro, os peões ficarão as próximas 48 horas sem gás. Essa é a 4ª punição cometida nesta semana e no momento, os peões cumprem as quatro faltas e estão sem água encanada, gás, piscina, ofurô, café e leite condensado. Todos os erros foram cometidos por moradores da baia que descumpriram as regras dos baieiros.