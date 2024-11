Yuri faz acusação a Albert após briga: 'Nunca vi coisa tão horrível'

Yuri detonou Albert para seus aliados, após uma briga aos gritos com o peão nesta terça-feira (25) em A Fazenda 16 (Record)

O que aconteceu

Na área externa, Yuri detonou Albert para Luana: "Ele é um soberbo, egocêntrico. Um falso. Isso é uma carcaça de lobo na carcaça de ovelha", disse. "Sabe qual o problema de pessoa baixa assim, o nível? Quando a outra tá falando todas as verdades, ele não tem o que falar."

Yuri lamentou as falas de Albert durante a briga, e o chamou de homofóbico. "Agora o cara falar isso aí, vai tomar nesse teu c* rosa? Isso aí é falas homofóbicas, vai tomar nesse teu c* rosa, vai dar o c*? Vem chupar meu cacet*, como assim, mano? Quê? Que nojo", disse. "Que nojeira é essa, gente? Nem eu sei a cor do meu rabo! Como é que ele sabe?"