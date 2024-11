Gui critica posicionamento de Albert: 'Muda de discurso todo dia'

O fazendeiro, contudo, alfinetou o peão na sequência. "Mas o Albert muda de discurso todo dia. Todo dia ele tem um novo discurso."

Dono do Lampião, Albert poderá usar o Poder Branco ou o Laranja na formação da roça. Com o laranja, ele pode se imunizar do voto do fazendeiro, da sede ou do resta um. O branco será revelado apenas na formação.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Babi? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Fernando Presto Reprodução/PlayPlus Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Luana Targino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação

0:00 / 0:00 Siga o Splash no

LIVES