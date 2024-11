Príncipe William posta fotos fardado durante visita ao Batalhão

Na manhã de terça-feira (26), Príncipe William postou fotos de uma visita ao Batalhão da Guarda Galesa em que aparece fardado.

O que aconteceu

O príncipe, que foi nomeado coronel em 2023, visitou o 1º Batalhão da Guarda Galesa em Salisbury, na Inglaterra. William interagiu com soldados e mostrou habilidades no equipamento.

Com isso, ele reforçou sua ligação com as forças armadas. "Após dois anos notáveis liderando eventos cerimoniais históricos, os Guardas Galeses retomaram seus importantes papéis operacionais. Seus pelotões especializados estavam em treinamento hoje, demonstrando exercícios de tiro ao vivo e drones que aprimoram suas capacidades", diz a legenda das fotos no Instagram.