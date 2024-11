Pai de Andressa Urach pede para gravar conteúdo adulto com ela: 'Assanhado'

Andressa Urach, 37, compartilhou um áudio de Carlos Alberto Urach, seu pai, pedindo para trabalhar com ela nos vídeos de conteúdo adulto.

O que aconteceu

A modelo se mostrou chocada aos seguidores por receber o pedido inusitado de seu pai. A sequência de vídeos foi publicada em seu perfil do Instagram, antes da modelo ir para a festa em que brigou com Juju Ferrari, 38.

Enquanto aguardava pelo jantar no hospital, a influenciadora disse que Carlos Alberto Urach entrou em contato pedindo para trabalhar com ela. "Eu estou em choque! Acabei de receber um áudio do meu pai. Lembra que ele acabou comigo na imprensa, né? Agora eu entendi de quem herdei essa veia artística", disse. "O veio tá assanhado, querendo gravar com as novinhas", ainda escreveu.