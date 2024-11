Urach e Juju Ferrari brigam de novo e atriz pornô leva 4 pontos no rosto

Andressa Urach, 37, e Juju Ferrari, 38, tiveram uma nova briga em uma festa na noite desta segunda-feira (25).

O que aconteceu

As duas dançavam próximas uma da outra, quando Urach cuspiu duas vezes no rosto da ex-amiga. Juju revidou, batendo na influenciadora, e as duas se estapearam.

A vice-Miss Bumbum levou 4 pontos no rosto. No Instagram, Urach chegou a compartilhar os pontos sendo dados no hospital.