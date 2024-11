Antes das brigas, Andressa Urach e Juju Ferrari viveram romance; entenda

Andressa Urach, 37, e Juju Ferrari, 38, viveram um romance antes de brigarem publicamente.

O que aconteceu

No final de janeiro deste ano, a Contigo! flagou as modelos aos beijos em um restaurante japonês, localizado no Guarujá, no litoral sul de São Paulo. Procurada pelo veículo, na ocasião, Andressa Urach afirmou que as duas 'só estavam ficando'.

Na noite desta última segunda-feira (25), as duas tiveram uma nova briga, que fez com que Urach precisasse levar quatro pontos no rosto. As duas estavam no lançamento de uma casa de apostas no bairro da Mooca, em São Paulo, quando Juju Ferrari reagiu após a modelo cuspir bebida nela.