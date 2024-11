Por que o corpo de Liam Payne demorou mais de um mês para ser velado?

Liam foi entregue à família para ser levado ao Reino Unido no dia 6 de novembro. No dia 7, ele finalmente desembarcou em solo britânico, segundo a BBC. No mesmo dia, as autoridades argentinas divulgaram o relatório final da autópsia, que determinou que Liam não cometeu suicídio.

Duas semanas seguintes foram de planejamento para o funeral. Havia preocupação de familiares de que houvesse privacidade para a despedida, apontou o jornal local Nottingham Post, especialmente porque amigos famosos como os ex-colegas de One Direction e a ex-noiva, a cantora Cheryl Tweedy, estariam presentes.

É possível que Liam tenha, enfim, sido enterrado. Ainda de acordo com o Post, seu local de descanso pode estar em um dos condados ao redor de Londres — Buckinghamshire, onde aconteceu o funeral, Berkshire, Essex, Hertfordshire, Kent ou Surrey.

Cheryl, que tem um filho com Liam Payne, no velório do músico Imagem: Andrew Matthews/PA Images via Getty Images

Cantor teria uma forte ligação com a área. Ele morou ali com Cheryl e o filho, Bear, durante o relacionamento do casal. Depois da separação em 2018, Liam Payne teria ajudado Cheryl a comprar uma mansão de £3,7 milhões (ou R$ 27,2 milhões) na região para ela e Bear viverem. O filho de Liam tem atualmente 7 anos.

O que dizia a autópsia

Liam Payne estava semi ou totalmente inconsciente no momento da queda. O cantor não adotou uma postura de reflexo de proteção no momento da queda. Essa posição somada às drogas que estavam no organismo, levaram à conclusão de que o músico não morreu por um "ato consciente ou voluntário", porque "naquele estado, não sabia e nem conseguia entender o que fazia".