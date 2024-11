Ana Paula Minerato quebra silêncio após suposto áudio vazado: 'Péssima'

A coluna perguntou se Ana Paula gostaria de comentar os áudios vazados e se teria algo a explicar sobre o assunto, mas, até o momento, ela apenas visualizou e não respondeu mais as mensagens.

Na tarde desta segunda-feira, Regina Minerato, mãe de Ana Paula, publicou uma foto da filha em um hospital.

"Sei que todos estão aguardando um pronunciamento, mas minha filha está sem condições de falar qualquer coisa nesse momento. Amanhã ela vai se pronunciar e esclarecer tudo. A verdade vai aparecer e faremos justiça. Internet não é terra sem lei", escreveu Regina.

Ligou para a ex-sogra

A coluna também procurou o rapper KT Gomez, ex de Ana Paula, com quem ela teria trocado os áudios com falas racistas, e ele disse que descobriu o que Minerato fez após perceber a repercussão da notícia.

"Ela ligou para minha mãe pela manhã. Não sei o que elas conversaram, mas minha mãe me disse que ela tinha ligado. Eu e a Ana Paula já não nos falamos mais", falou KT.