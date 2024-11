Fernandinha e Fernandona: qual a origem dos nomes de Torres e Montenegro?

Nome foi inspirado na literatura. Em entrevista à série documental "Damas da TV", em 2014, a atriz contou sua inspiração para a criação do nome artístico. "Tirei do século 19, de livros como o 'Conde do Montecristo' e das Fernandas dos romances franceses. O nome que eu usava no rádio era Arlete Pinheiro. Ficou essa esquizofrênica que vocês estão vendo", disse ela ao site oficial da atração.

Nem todos os parentes a chamam pelo nome de batismo. "Poucos me chamam ainda assim. Uma prima, um primo. Meus pais me chamavam também, minha irmã. Mas é para uso interno. Eu acho bom. Dentro de uma toca. E tem essa outra entidade aí, que, de vez em quando, se exibe muito", afirmou.

Com dois nomes, ela se vê com dupla personalidade também. "Acho que sou duas pessoas. Está de acordo com a minha profissão. O velho Shakespeare já tinha razão, somos todos atores. Sei que sou também a dona Arlete. Essa é bem resguardada."

Marido e filha

Fernando Torres, marido de Montenegro, só soube o nome real dela meses após o relacionamento se firmar. Eles estiveram juntos por 55 anos, até a morte do ator, em 2008.

A atriz conta que, quando tiveram uma filha, ele fez questão de ter uma Fernanda de verdade. "Fernando disse que queria ter uma Fernanda verdadeira na família. E Nanda se queixa até hoje do pai, que lacrou o nome falso da mãe para ter uma Fernanda real", disse em entrevista ao jornal Extra.