Tentou carreira política: quem é Maria Paiva, namorada de delator do PCC

Passou por procedimento estético que deu errado. Em maio, ela compartilhou que em 2020 fez uma mastopexia, colocou silicone e a mama necrosou. "Aureola começou a escurecer e ficar com aspecto estranho", comentou. "Fiquei muito assustada, mas os dias foram passando e apodreceu."

Maria Paiva afirmou à polícia que conheceu Gritzbach por meio do Instagram. Em seu depoimento, ela contou que logo após se conhecerem iniciaram um relacionamento amoroso. No TikTok, ela chegou a mostrar que Vinícius tinha a letra M tatuada no dedo — e ela, a letra V.

Quase não mostrava o namorado nas redes sociais. Em um vídeo publicado em setembro, ela mencionou que sempre ia para a casa dele aos finais de semana e que pediu para ele comprar um shampoo para ela. Depois, mostrou o box do banheiro cheio de produtos famosos. "Olha que namorado mais bonzinho", disse.

Modelo estava no aeroporto quando Gritzbach foi assassinado. Eles viajaram para Alagoas no dia 1º novembro, e estava acompanhado do motorista de Vinícius e de um segurança. Eles foram para cidade de São Miguel dos Milagres, onde o empresário procurou imóveis para alugar com o intuito de passar as festas de fim de ano com a família.

Ela postou homenagem ao namorado. "Eu vou te amar para sempre", escreveu a modelo e nutricionista em um vídeo publicado. O vídeo tem imagens do casal principalmente em praias. "Eu vi o cuidado de Deus comigo quando ele sussurrou no meu ouvido: 'Filha não explica não, deixa que o teu pai justifica lá na frente'. Descanse em paz meu amor", diz legenda da publicação.