Cauã Reymond surpreende com reação à pergunta sobre relação abusiva com ex

Cauã Reymond, 44, esquivou-se ao ser questionado sobre problemas em seu antigo casamento com Mariana Goldfarb, 34.

O que aconteceu

A saia-justa aconteceu durante uma entrevista do ator ao jornalista Kadu Brandão, do portal iBahia, via chamada de vídeo. "Vazou aí nas redes sociais um corte da sua ex, a Mariana Goldfarb, falando do relato de um relacionamento abusivo. E muita gente na internet colocou isso na conta do relacionamento de vocês, que é o relacionamento mais público dela que se conhece. Você viveu isso com ela? Você entende que você foi abusivo em algum momento ou não é do relacionamento de vocês? O que é que tem dessa história para a gente?", indagou Kadu.

Cauã, porém, fugiu da pergunta e pediu para voltar a falar do remake de "Vale Tudo", seu atual projeto na Globo. "Eu acabei de chegar de viagem, estava lá em Luís Eduardo Magalhães (cidade da Bahia), tô numa batida de trabalho imensa... E, poxa, tô aqui querendo falar do nosso empreendimento, falar sobre 'Vale Tudo'. É o que eu posso te responder nesse momento, entendeu?"