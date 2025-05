Ex de Camila Pitanga posa nu e desabafa: 'Vida estava difícil'

Angel comenta que a mudança de nome veio como parte de um processo de autoconhecimento. "Fui experimentando outros heterônimos e brincando de assinar de outras formas... Fui me desidentificando com o nome, inclusive com Igor, que é algo muito demarcado no gênero masculino", contou em entrevista ao site Heloisa Tolipan.

Com 37 anos, Angel já participou de novelas da Globo. Ator integrou o elenco de Babilônia, O Outro Lado do Paraíso e Terra e Paixão, onde viveu o personagem Cacá.