Gabriel Stauffer diz ter largado igreja após pai se assumir homossexual

Para um homem, numa sociedade que a gente vive, que ainda é machista e tem muito preconceito, um homem mais velho conseguir falar isso pra mulher, para os filhos, pra sociedade, acho que muito especial e necessário. Às vezes, a gente se afasta do que a gente é, dos nossos desejos, por inúmeros motivos, e acabamos nos afastamos de quem somos.

Gabriel Stauffer

A experiência familiar inspirou Gabriel a escrever um livro e trabalhar em um monólogo baseado na história. O projeto está em desenvolvimento e promete levar ao público um olhar sensível sobre identidade, aceitação e afeto. O ator, de 36 anos, ainda contou que foi no ambiente religioso que ele deu os primeiros passos no teatro, canto e circo, mas, com o tempo, começou a se questionar sobre suas crenças.