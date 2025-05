Nora de Angélica ganha 195 mil seguidores após treta com influenciadora

Influenciadora virou assunto na quarta-feira (7) após a briga tomar conta das redes. Duda não gostou que Antonela pediu para seguir o Instagram privado do namorado. Benício é o filho do meio de Angélica, 50, e Luciano Huck, 53.

Treta teen

Briga principal envolveu a namorada de Benício Huck, Duda Guerra, e Antonela Braga. Elas e as influenciadoras Liz e Júlia estavam em uma viagem a Gramado, no Rio Grande do Sul.

Após Antonela surgir sozinha em postagens nas redes sociais foi especulado que ela estaria sendo excluída pelo grupo. Em meio aos rumores, a influencer se pronunciou e afirmou que Duda não gostou de ela ter pedido para seguir Benício no Instagram. Ela ainda disse que a namorada do famoso gritou e foi grosseira com ela.

Nora de Luciano Huck e Angélica se defendeu e negou ter levantado a voz para a criadora de conteúdo. De acordo com ela, Benício Huck é uma pessoa reservada, e a influenciadora pediu para segui-lo em seu "dix" —conta reserva destinada apenas às pessoas mais próximas.