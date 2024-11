Albert desabafa com Flor sobre Yuri: 'Vontade dar porrada'; peoa discorda

Depois de protagonizar uma discussão com Yuri e Luana em A Fazenda (Record), Albert se revoltou em particular com Flor. Para Flora, a apresentadora discordou das atitudes do aliado.

O que aconteceu

Albert se revoltou após discutir com Yuri sobre o trato dos animais, que foi tirar satisfação pelo rival ter xingado palavrões durante os cuidados com o bezerro. Para Flor e Fernando, o ex-Power Couple desabafou: "Estourei minhas costas! Pedi atendimento, tô esperando. Ainda tenho que aturar esses babacas, esses bostas. Bezerro atacou todo mundo hoje."

Semanas atrás, Vanessa acusou Sacha de chamar a vaca de "desgraçada", o que gerou diferentes conflitos na casa. Ele acusou Yuri de misturar a questão do ator com ele: "Ele mistura tudo. O bezerro me atacou, falei 'c*ralho', por isso! Agora ele vem me encher o saco logo cedo. Minha vontade é dar uma porrada no meio da cara desse babaca! Tô aqui todo arrebentado esperando atendimento. Vem falar que sou covarde?"