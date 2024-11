Albert volta a ameaçar Luana com 'segredo': 'Pediu a cama para ela e Cauê'

Se ela cutucar eu no ao vivo, vou falar, ô minha filha, conta a historinha que tá rodando aí desde o começo do jogo vai. De Gizelly, me conta aí. Me conta aí, o que você aprontou aqui? Já que você gosta de uma fofoca, conta pra gente Vou arrebentar ela no ao vivo. Albert

Flor, então, explicou a fofoca. "A Gizelly soltou pra mim que ela pediu a cama pra ela e pro Cauê e ela deu. Quando ela pediu a cama pra ela e pro Zaac, ela não deu. A Gi falou pra mim."

Enquanto isso, na academia, Fernando, Vanessa e Gilson falavam sobre o mesmo assunto. "Ela tava no sofá assim 'as pessoas aqui dentro são irresponsáveis, querem destruir a vida das pessoas lá fora'. Mas não foi ela que fez as coisas aqui dentro, e os outros que querem destruir a vida dela lá fora? Não entendo isso", disse Fernando.

Vanessa disse que a peoa estava "aprendendo a ser vítima" com Sacha Bali. "Ela tá invertendo, ao invés de culpada, tá se tornando a vítima da história".

Fernando continuou. "Eu não sei qual o segredo, mas se for relacionado às pessoas aqui dentro, foi ela que fez as coisas aqui dentro! Como as pessoas que querem destruir a vida da pessoa lá fora, gente?"