Vanessa comete punição e casa fica 48h sem piscina e ofurô

Vanessa esqueceu de regra da baia e deixou os peões sem piscina.

O que aconteceu

Vanessa, que está na baia essa semana, lavou o rosto no banheiro da sede, o que é contra as regras do reality. Por isso, os peões foram punidos e ficarão 48 horas sem piscina e ofurô.

Os peões já estão cumprindo uma outra punição, depois que Flor, que estava na baia na semana anterior, usou o banheiro da sede. A casa terá que ficar sem café e leite condensado por uma semana, até a reposição, que acontecerá sexta-feira (29).