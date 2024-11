Sidney diz que não concorda com jogo de Flor: 'Não vou fazer média'

No quarto da A Fazenda 16 (Record), Sidney e Vanessa conversaram sobre as estratégias de Flor no jogo.

O que aconteceu

Sidney disse que não concorda com os posicionamentos de Flor. "Independente se naquele momento, por exemplo, eu discordo do posicionamento da Flor. Não vou fazer média com ela para que não seja seu alvo. Desculpa, não vou."

O peão ainda disse. "Ah, podem comentar: você é bobo, trouxa, otário, idiota, inocente. Não sei, mas é o meu posicionamento. Discordo dela. Mas já vejo o Fernando costurando."