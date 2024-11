Resistência e celebração: Boogie Week faz de SP um quilombo contemporâneo

Em uma data histórica para o Brasil, o Boogie Week transformou São Paulo no epicentro da celebração da cultura negra. No primeiro Dia da Consciência Negra reconhecido como feriado nacional, o festival liderado por Eliane Dias, da Boogie Naipe, foi além de um evento cultural: consolidou-se como um manifesto de resistência, empreendedorismo e valorização da herança afro-brasileira.

Afro-brasilidade em múltiplas expressões

Realizado no Centro Cultural Tendal da Lapa, o Boogie Week trouxe uma programação que pulsou com arte, música, dança e educação. Destaque para o Boogie Empreende, espaço que deu visibilidade a marcas pretas e periféricas, reafirmando o papel do empreendedorismo como motor de inclusão e transformação social.

A advogada e empresária Eliane Dias enfatizou o caráter coletivo do evento. Segundo ela, a dedicação de toda a equipe veio de dentro da suas almas, colocando o comprometimento com a característica principal na organização deste evento.