Defesa de Gusttavo Lima fala após MP pedir arquivamento total de acusações

A operação também não encontrou uma correlação entre Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte, e o cantor. "Absoluta inexistência de correlação dessas movimentações com o investigado Darwin Henrique da Silva Filho, possível contraventor do jogo do bicho", completa o texto do MP.

Gusttavo Lima e o dono da Vai de Bet foram considerados suspeitos no caso por conta de uma aeronave. A empresa do sertanejo fez um contrato de compra e venda do avião com uma empresa de Darwin, mas rescindiu o acordo.

Posteriormente, seis meses depois, o avião foi vendido para os donos da Vai de Bet. Isso levantou a suspeita de que eles poderiam estar envolvidos com o dono da Esportes da Sorte. Com a operação, Gusttavo rebateu as acusações, disse que não era dono do avião e que ele tinha sido vendido no ano passado.

Agora, o Ministério Público afirma que a operação não indica o uso ou conhecimento de dinheiro de origem ilícita.