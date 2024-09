Gusttavo Lima se pronuncia sobre apreensão de avião: 'Honra não se negocia'

Gusttavo Lima se manifestou pela primeira vez após a notícia de que um avião registrado em seu nome foi apreendido na Operação Integration, a mesma que prendeu Deolane Bezerra nesta quarta-feira (9).

Gusttavo afirmou que o avião foi vendido no ano passado e "não tem nada a ver com isso". "Disseram por aí que meu avião foi 'preso'. Eu não tenho nada a ver com isso, me [deixem] fora disso. Esse avião foi vendido no ano passado."