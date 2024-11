Ex de Ana Paula Minerato explica de onde vazou áudio com falas racistas

KT afirma que a relação com Minerato era escondida, inclusive da mãe dela, Sílvia. Ele diz que só veio a ter contato com a sogra depois do vazamento do áudio, mas optou por ignorá-la, já que nunca foi aceito por ela como par da famosa.

Ele nega as acusações de que teria embriagado Ana Paula para ter acesso ao celular. "No boletim, ela colocou que eu a embriaguei para poder extrair coisas do celular dela. De fato, eu olhei [o aparelho], mas não extraí nada. Nós continuamos ficando [mesmo] com o processo [por violência doméstica] ainda rolando."

Ananda e KT tiveram uma longa conversa nesta segunda-feira (25/11), por telefone. Eles decidiram entender o ocorrido e se uniram contra os atos de Ana Paula Minerato.