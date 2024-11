Mãe de Ana Paula Minerato posta filha após áudios vazados: 'Sem condições'

Sylvia deu a entender que Ana Paula estaria com algum problema de saúde. "Nesse momento o mais importante é cuidar da sua saúde", disse ela, expondo a filha medindo a pressão arterial no que seria um hospital.

Um áudio com falas racistas sobre a cantora Ananda, do Melanina Carioca, vazou na web e foi atribuído a Ana Paula Minerato. "Você gosta de mina cabelo duro, de neguinha? Ali é neguinha, alguém ali, um pai ou a mãe veio da África, tá na cara", teria dito ela a um ex-namorado.

A Gaviões da Fiel e a Band demitiram a influenciadora depois do caso. A escola de samba disse que tomou a decisão após a "divulgação de condutas incompatíveis com os valores" da agremiação. A emissora afirmou que as declarações "mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora".