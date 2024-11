Ivan dá surra em pessoa mais inesperada na reta final de 'Alma Gêmea'

No capítulo de terça-feira (26), da novela "Alma Gêmea" (Globo), Adelaide se despede de Alexandra. Mirna diz a Alaor que tem uma madrinha. Alexandra conta para Eduardo que está grávida, deixando-o radiante. Cristina manda Ivan descobrir com Zulmira onde estão as joias. Serena diz a Rafael que tem sentido dores no peito. Ivan exige que Zulmira lhe diga onde Serena guarda as joias. Serena ouve Zulmira gritando. Ivan agride Zulmira. Eurico conta que as joias ficam no quarto de Rafael. Rafael manda Ivan sair de sua casa. Todos cuidam de Zulmira.

Agnes chama Ciro. Ivan percebe que Cristina ainda é obcecada por Rafael e que ele não significa nada. Raul beija Terezinha, deixando-a encantada. Zulmira aceita o pedido de casamento de Eurico. Serena diz a Rafael que as joias têm uma maldição. Ciro volta para ajudar a cuidar da casa de Rafael. Ele trama para flagrar a bruxa. Ivan chama Xavier para entrar na casa de Rafael quando todos estiverem no casamento de Vera. Eurico conta a Serena que irá se casar com Zulmira. José Aristides se esconde na mata. Judith e Serena.

Rafael e Serena saem à procura de José Aristides. Delegado no sítio. Jorge se esconde. Bernardo vê pegadas no roseiral. Ciro pede que Roberval ajude-o a capturar a bruxa. Roberval morre de medo, mas acaba concordando. Mirna encontra Jorge. Abílio volta a trabalhar na floricultura. Agnes e Vera nos preparativos do casamento. Mirna e Kátia dão uma surra de vassoura em Jorge e o jogam no chiqueiro. Jorge pede que o delegado o leve de volta para a cadeia. Kátia continua abusando da boa vontade Mirna. Ciro pede que dois homens fiquem esperando perto da casa da bruxa e aceitem levá-la, se ela pedir carona. Serena chega ao roseiral. Serena implora que José Aristides volte com ela para provar sua inocência.