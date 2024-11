'Baby' mostra vida de jovem LGBT após deixar detenção juvenil; veja trailer

"Baby", novo longa do diretor Marcelo Caetano, retrata a história de luta de um jovem LGBTQIA+ sem o apoio da família. Ele busca encontrar um rumo na vida após sair de um Centro de Detenções. Splash teve acesso ao trailer exclusivo do filme.

É um orgulho imenso ver um trabalho como 'Baby' tocar tantas pessoas ao redor do mundo desde sua estreia em Cannes. Faltava uma história de paixão assim no cinema. É uma alegria imensa acordar e saber que o filme está sendo exibido em quatro países diferentes no mesmo dia, é lindo ver filas imensas se formando à espera do filme e as pessoas saindo com os olhos brilhando das salas de cinema. João Pedro Mariano, exclusivo para Splash.

O ator diz ainda que está muito realizado com a projeção que "Baby" alcançou. "Honrado com os prêmios reconhecendo meu trabalho, e ansioso para nossa estreia no circuito nacional. Desejo que as pessoas assistam 'Baby' e se deixem ser tocadas por essa história que fizemos com tanto amor, cuidado e respeito. Dediquei-me muito para dar vida ao Wellington/Baby e estou vivendo um grande sonho!"