Chico: Sacha está dando baile em rivais, que não mudam disco em A Fazenda

Sacha Bali está dando um baile de estratégia em seus rivais, em A Fazenda 16, da Record, segundo avaliação feita pelo colunista Chico Barney durante o Central Splash, do Canal UOL, nesta segunda-feira (25).

Essa maneira como tentam achar um 'buraco' na história do Sacha... eu sempre falo aqui: eu acho o Sacha chato, mas acho que ele está dando um baile nos caras. Aí quando falam de jogo, ele tá dando um baile. Os caras ficam o tempo todo 'meu Deus do céu, é o Sacha canalha, Sacha isso, Sacha aquilo'. Mas o que que tá acontecendo? Os caras não mudam o disco.