Saryne: Rivais em A Fazenda, Sacha e Sidney poderiam fazer novela juntos

Também no programa, o colunista Chico Barney sugeriu que a Record —produtora de novelas bíblicas e ligada à IURD (Igreja Universal do Reino de Deus)— escalasse a dupla para fazer o papel de dois irmãos.

Eu acho que a Record devia escalar o Sidney e o Sacha para fazer Caim e Abel... Eu acho que ia ser muito bom. Eu acho que a turma ia ser boa.

Chico Barney

Na Bíblia, Caim e Abel foram os dois primeiros filhos de Adão e Eva, nascidos após a expulsão do Jardim do Éden. Os registros dizem que Caim foi um lavrador e Abel, um pastor de ovelhas. Os dois teriam feito ofertas a Deus, mas apenas o de Abel foi aceita. Enciumado, Caim então teria armado uma emboscada e matado o próprio irmão.

A Record começou a investir em novelas bíblicas em 2010, com o lançamento de A História de Ester, a primeira produção do gênero feito pela emissora. Essa estratégia se consolidou em 2015 com o grande sucesso de Os Dez Mandamentos. A trama registrou altos índices de audiência e chegou a vencer o Jornal Nacional, da Globo.

A novela que marcou história na teledramaturgia da emissora teve como protagonista o ator Sidney Sampaio, que está hoje em A Fazenda. Já Sacha também participou de outras histórias bíblicas, como Jesus e Gênesis. Os dois, no entanto, nunca participaram de uma produção juntos.

Dinâmica do apontamento

Na edição deste domingo (24), a produção elaborou uma nova dinâmica do apontamento. Na ocasião, Sacha criticou a fala de Fernando sobre cozinhar para demonstrar afeto a todos da casa. Para ele, o chef de cozinha é agressivo.