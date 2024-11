Andressa Urach adota tema 'marmita de casal' em gravação com influencers

O termo 'marmita de casal' ficou popular através da cantora Pabllo Vittar. Em 2022, revelou que tinha tido relações sexuais com um casal famoso, no qual não revelou os nomes. "Eu não conseguiria ter um relacionamento aberto, mas amo entrar no dos outros. Eu amo ser marmita. Já fui de casais famosos. É real. Era um casal homem e mulher, jovens", disse a cantora no podcast Quem Pode, Pod.