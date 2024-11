Beto Barbosa se defende em polêmica por relação com adolescente

"Não existe mais espaço na sociedade plural para julgadores e ofensas por um assunto que não pertence a eles. Amor, sentimento e família é muito pessoal para ser julgado por juízes não concursados. A constituição está aí para todos os julgadores da internet", afirma a nota.

O que aconteceu

Barbosa disse que, além de esposa, Gisele também trabalha com ele, mas os dois preferem manter a relação longe dos holofotes. "Somos casados (sic) há 12 anos. Minha mulher me ajuda bastante. Eu sempre fui quietão. Essa pessoa que está comigo é exatamente a pessoa que eu precisava para me ajudar nesse esquema de shows, produção, contrato... Que está ali para trabalhar e me ajudar a crescer. Porque quando você casa, e a mulher só gasta e só reclama da vida, você não vai para lugar nenhum", declarou em entrevista ao podcast Ticaracaticast.

O cantor exaltou a parceria com Gisele. "Quando você está com a pessoa na doença, na saúde e em qualquer situação, você estabiliza a sua vida, se encontra com Deus. É aquela história: enquanto der certo, a gente está junto. Quando não der mais certo, vamos pelo menos ficar amigos".

Entrevista de Beto repercutiu nas redes sociais e os internautas passaram a criticá-lo pelo fato de Gisele ser menor de idade quando os dois começaram a se relacionar. "Fiquei aqui calculando a idade que tinha a esposa, já que fala que está há 12 anos casados. A esposa nem tinha saído da adolescência", disse uma internauta.

"Um homem de 57 anos 'casando' com uma adolescente de 15 anos", escreveu outra. "É normal um homem maduro com uma adolescente?", postou outra. "Ele só casa com mulheres bem mais novas do que ele", destacou mais uma.