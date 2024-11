Beto Barbosa, Caetano e Elvis: Veja famosos que viveram namoros polêmicos

As estrelas do funk melody se conheceram em uma seleção de modelos em 1997, para um videoclipe do cantor. Na época, Latino tinha 24 anos e Kelly Key 14. Pouco depois o casal engatou em uma relação, que teve duração de quatro anos e teve como fruto Suzanna Freitas.

Woody Allen e Soon-Yi

Diretor de cinema Woody Allen e sua esposa Soon-Yi Previn Imagem: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Soon-Yi foi adotada por Mia Farrow e André Previn em 1978, aos oito anos. Com o fim da relação dos pais em 1979, Soon ganho um padrasto, o novo namorado de sua mãe: Woody Allen. O realizador 'criou' a jovem por 13 anos, ao longo de seu relacionamento com a atriz. Porém, a relação teve fim em 1992, quando Farrow descobriu que o cineasta e a filha viviam um romance escondido. Na época, Allen tinha 56 anos e Soon-Yi 22. Ele se casaram em 1997 e adotaram duas filhas.

Ana Hickmann e Alexandre Côrrea