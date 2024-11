Beto Barbosa é criticado por ter se casado com adolescente de 15 anos

Beto Barbosa, 69, se tornou alvo de críticas ao falar publicamente sobre seu relacionamento de 12 anos com Gisele Barbosa, 27 — quando os dois passaram a se relacionar, a jovem era uma adolescente de 15 anos, e ele 57.

O que aconteceu

Barbosa disse que, além de esposa, Gisele também trabalha com ele, mas os dois preferem manter a relação longe dos holofotes. "Somos casados há 12 anos. Minha mulher me ajuda bastante. Eu sempre fui quietão. Essa pessoa que está comigo é exatamente a pessoa que eu precisava para me ajudar nesse esquema de shows, produção, contrato... Que está ali para trabalhar e me ajudar a crescer. Porque quando você casa, e a mulher só gasta e só reclama da vida, você não vai para lugar nenhum", declarou em entrevista ao podcast Ticaracaticast.

O cantor exaltou a parceria com Gisele. "Quando você está com a pessoa na doença, na saúde e em qualquer situação, você estabiliza a sua vida, se encontra com Deus. É aquela história: enquanto der certo, a gente está junto. Quando não der mais certo, vamos pelo menos ficar amigos".